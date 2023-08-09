СК предъявил обвинения второму напавшему на ветерана СВО в Забайкалье
Второму фигуранту дела об избиении ветерана СВО в посёлке Нерчинский Завод Забайкальского края предъявили обвинения по статьям об умышленном повреждении имущества и причинении лёгкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.
"Подробно допрошены потерпевшие, проведены осмотры мест происшествий. Назначены необходимые судебные экспертизы. Проведены обыски, допрошен обвиняемый", — говорится в опубликованном сообщении.
На данный момент решается вопрос о его аресте.
Напомним, 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией отдыхающих и ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося на службе ноги, избили, а второму повредили автомобиль. В нападении принимали участие двое, в то же время ещё шесть человек, в том числе две девушки, стояли рядом и подбадривали преступников. Возбуждены дела по двум статьям УК, одному из фигурантов уже предъявили обвинения. На данный момент правоохранители ищут третьего подозреваемого. По данным Лайфа, он ушёл из дома и мог покончить с собой.
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