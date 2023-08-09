СК предъявил обвинения второму напавшему на ветерана СВО в Забайкалье

Второму фигуранту дела об избиении ветерана СВО в посёлке Нерчинский Завод Забайкальского края предъявили обвинения по статьям об умышленном повреждении имущества и причинении лёгкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по региону.