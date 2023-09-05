Хинштейн обратится в СК и Генпрокуратуру из-за нападения на бойца СВО в Батайске
В связи с нападением на участника спецоперации в Батайске председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Парламентарий будет настаивать на переквалификации обвинения на более тяжкий состав преступления.
"После массовой огласки уголовное дело возбудили, но почему-то по статье "Хулиганство", хотя в человека стреляли в упор. Такая мягкость вызывает вопросы: почему хулиганство, а не покушение на убийство?" — задался вопросом Хинштейн.
В этой связи соответствующие обращения депутат направит в СК и Генпрокуратуру. По мнению Хинштейна, профильные ведомства должны проверить инцидент и выяснить, возможна ли переквалификация данного дела на более тяжкий состав преступления.
Напомним, 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. Пострадавшего по имени Вячеслав госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль. Мать бойца рассказала, что нашла сына в луже крови. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после инцидента возбуждено уголовное дело.