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5 сентября, 20:41

Хинштейн обратится в СК и Генпрокуратуру из-за нападения на бойца СВО в Батайске

В связи с нападением на участника спецоперации в Батайске председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Парламентарий будет настаивать на переквалификации обвинения на более тяжкий состав преступления.

"После массовой огласки уголовное дело возбудили, но почему-то по статье "Хулиганство", хотя в человека стреляли в упор. Такая мягкость вызывает вопросы: почему хулиганство, а не покушение на убийство?" — задался вопросом Хинштейн.

В этой связи соответствующие обращения депутат направит в СК и Генпрокуратуру. По мнению Хинштейна, профильные ведомства должны проверить инцидент и выяснить, возможна ли переквалификация данного дела на более тяжкий состав преступления.

В Батайске установили личность мужчины, расстрелявшего из травмата бойца СВО

В Батайске установили личность мужчины, расстрелявшего из травмата бойца СВО

Напомним, 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. Пострадавшего по имени Вячеслав госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль. Мать бойца рассказала, что нашла сына в луже крови. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после инцидента возбуждено уголовное дело.

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Оксана Попова
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