Хинштейн обратится в СК и Генпрокуратуру из-за нападения на бойца СВО в Батайске

В связи с нападением на участника спецоперации в Батайске председатель Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн обратится в Следственный комитет и Генпрокуратуру. Парламентарий будет настаивать на переквалификации обвинения на более тяжкий состав преступления.

"После массовой огласки уголовное дело возбудили, но почему-то по статье "Хулиганство", хотя в человека стреляли в упор. Такая мягкость вызывает вопросы: почему хулиганство, а не покушение на убийство?" — задался вопросом Хинштейн.

В этой связи соответствующие обращения депутат направит в СК и Генпрокуратуру. По мнению Хинштейна, профильные ведомства должны проверить инцидент и выяснить, возможна ли переквалификация данного дела на более тяжкий состав преступления.