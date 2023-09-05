В Батайске установили личность мужчины, расстрелявшего из травмата бойца СВО
В Батайске установили личность мужчины, расстрелявшего из травматического пистолета участника спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.
"Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвёл выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента", — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас 28-летнего мужчину ищут, чтобы задержать.
Напомним, 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. Пострадавшего по имени Вячеслав госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль. Мать бойца рассказала, что застала сына в луже крови. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после инцидента возбуждено уголовное дело.
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