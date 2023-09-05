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5 сентября, 15:30

В Батайске установили личность мужчины, расстрелявшего из травмата бойца СВО

В Батайске установили личность мужчины, расстрелявшего из травматического пистолета участника спецоперации. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по Ростовской области.

"Полицейскими установлена личность участника конфликта, который произвёл выстрелы из травматического пистолета в своего оппонента", — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас 28-летнего мужчину ищут, чтобы задержать.

По законам спецоперации: Какого наказания заслуживают отморозки, нападающие в России на героев СВО

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Напомним, 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО избили и подстрелили из травматического пистолета. Пострадавшего по имени Вячеслав госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги благополучно провели операцию, вытащив из его тела пять пуль. Мать бойца рассказала, что застала сына в луже крови. Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что после инцидента возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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