Появилось видео бегства подстреленного бойца СВО от обезумевшей толпы мужчин в Батайске

На них Вячеслав перебирается через забор на территорию центральной городской больницы, пытаясь спастись от группы агрессивных мужчин. За ним гонятся как минимум пять человек. Они остановились у ограждения, осмотрелись, но заходить во двор клиники не стали. Их лица на видео не видно из-за тёмного времени суток. Когда они ушли, Вячеслав вернулся и впустил на территорию свою девушку.