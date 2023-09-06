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Опубликовано 6 сентября 2023, 14:17
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Появилось видео бегства подстреленного бойца СВО от обезумевшей толпы мужчин в Батайске

Опубликовано видео, как боец СВО из Батайска убегает от преследователей

Появилось видео, как избитый и подстреленный из травматического оружия участник спецоперации из Батайска спасается от своих преследователей. Кадрами делится RТ.

Участник СВО из Батайска спасается от преследователей. Видео © t.me / RT на русском

На них Вячеслав перебирается через забор на территорию центральной городской больницы, пытаясь спастись от группы агрессивных мужчин. За ним гонятся как минимум пять человек. Они остановились у ограждения, осмотрелись, но заходить во двор клиники не стали. Их лица на видео не видно из-за тёмного времени суток. Когда они ушли, Вячеслав вернулся и впустил на территорию свою девушку.

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Напомним, 3 сентября в Батайске Ростовской области участника СВО Вячеслава избили и подстрелили из травматического пистолета. 28-летнего мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии, хирурги достали из его тела пять пуль. Возбуждено уголовное дело. Установлена личность стрелявшего, его ищут. Всего в нападении участвовало, предположительно, около 20 человек.

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t.me / RT на русском

Татьяна Миссуми
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