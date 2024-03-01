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1 марта, 07:41

В скандал с высадкой бойца СВО из самолёта "Победы" вмешался глава СКР

Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за снятого с рейса бойца СВО

Снятый с рейса боец СВО. Обложка © T.me / SHOT

Снятый с рейса боец СВО. Обложка © T.me / SHOT

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с нарушением прав участника спецоперации, которого высадили с самолёта в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Участника СВО, возвращавшегося домой после лечения в связи с полученным ранением, сняли с рейса ввиду того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолёта. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено", говорится в публикации.

Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Артёму Черненко открыть уголовное дело в связи с происшествием и предоставить доклад о проделанной работе. Центральный аппарат ведомства будет контролировать ход расследования.

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Напомним, 29 февраля получившего ранение в зоне СВО российского военнослужащего, направлявшегося домой после лечения, высадили с рейса авиакомпании "Победа" в Москве. Бортпроводники заявили, что от мужчины исходит очень сильный запах табака.

Юрий Лысенко
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