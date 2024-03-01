В скандал с высадкой бойца СВО из самолёта "Победы" вмешался глава СКР
Бастрыкин поручил завести уголовное дело из-за снятого с рейса бойца СВО
Снятый с рейса боец СВО. Обложка © T.me / SHOT
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело в связи с нарушением прав участника спецоперации, которого высадили с самолёта в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
"Участника СВО, возвращавшегося домой после лечения в связи с полученным ранением, сняли с рейса ввиду того, что сотрудники авиакомпании заподозрили его в курении на борту самолёта. Однако датчики дыма не сработали, и иных фактов, подтверждающих данные претензии, не установлено", — говорится в публикации.
Бастрыкин поручил исполняющему обязанности главы Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Артёму Черненко открыть уголовное дело в связи с происшествием и предоставить доклад о проделанной работе. Центральный аппарат ведомства будет контролировать ход расследования.
Напомним, 29 февраля получившего ранение в зоне СВО российского военнослужащего, направлявшегося домой после лечения, высадили с рейса авиакомпании "Победа" в Москве. Бортпроводники заявили, что от мужчины исходит очень сильный запах табака.