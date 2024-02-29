Раненого бойца СВО, летевшего домой после лечения, сняли с рейса из-за запаха табака

Раненого участника специальной военной операции, летевшего домой после лечения, высадили с самолёта "Победа" в Москве. Бортпроводники утверждали, что от мужчины сильно пахло табаком. Об этом сообщает SHOT.

Бойца СВО высадили из самолёта за курение на борту. Видео © T.me / SHOT

Пройдя трёхмесячное лечение после ранения, Дмитрий возвращался домой в Алтайский край, но до Барнаула долететь ему не удалось. Когда пассажиры занимали свои места в самолёте, он отлучился в туалет. Позже бортпроводница почувствовала запах табака, о чём немедленно сообщила командиру судна. Он уже попросил прислать наряд полиции.

Военнослужащий утверждал, что не делал ничего плохого на борту, а запах исходит от его одежды, поскольку в день он может выкурить три пачки сигарет. При этом ни дыма, ни окурка в уборной никто не увидел. Датчики в туалете также не срабатывали. Сигареты у пассажира действительно были с собой, но располагалась пачка в сумке, которая лежала в багажном отсеке над сиденьем.

Ситуацию трудно назвать однозначной, однако закон встал на сторону команды бортпроводников, поэтому Дмитрия попросили покинуть самолёт и составили на него протокол. В родной Барнаул мужчина добирался на другом самолёте другой авиакомпании.