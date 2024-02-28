"Это преступление": Ветеран СВО объяснил мотив жалобы на хозяйку кафе в Люберцах

Владелица кафе в Люберцах, которая не пускала в заведение участников специальной военной операции, своим поведением оскорбила всех российских военнослужащих, в том числе погибших и получивших серьёзные раны. Такое мнение выразил ветеран боевых действий Алексей Лисицын, отправивший в Следственный комитет заявления в связи с действиями предпринимательницы. О произошедшем он узнал из социальной сети, где хозяйка заведения сама обо всём рассказала.

"Я лично попросил [председателя Следственного комитета] Александра Бастрыкина обратить внимание на этот случай. Считаю, что это преступление. Недопустимо порочить честь людей, которые защищают Родину. Мне до слёз обидно, потому что мои товарищи отдали свои жизни за то, чтобы у неё был свой бизнес, а она нас же и оскорбляет", — рассказал ветеран в беседе с телеканалом "360".

Он признал, что у вернувшихся с фронта бойцов по понятным причинам может быть расшатана психика, но к этому нужно относиться с пониманием, а не хамить в ответ. А если оскорбления нашей страны и армии происходят без причин, то люди должны нести за это ответственность. Обязанность всех россиян, наткнувшихся на подобные сообщения, — уведомлять правоохранительные органы, считает Лисицын.

Ветеран добавил, что никакой ненависти к владелице кафе он не испытывает и не желает ей ничего дурного — лишь ясного видения ситуации и осознания своей неправоты. Если она осознает ошибку, то всё у неё в будущем будет хорошо, заключил собеседник телеканала.