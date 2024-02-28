СК расследует дело в отношении владелицы кафе в Люберцах, не пускавшей бойцов СВО
Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении владелицы кафе в Люберцах Московской области, которая не пускала в заведение участников специальной военной операции на Украине и публиковала в социальных сетях экстремистские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Следователи обратили внимание на обращение активистов одной из общественных организаций к главе ведомства Александру Бастрыкину, которое было опубликовано в Сети. В нём сообщалось, что хозяйка заведения общественного питания из Люберец не пускала в кафе участников СВО. Более того, женщина разместила на личной странице пост с высказываниями экстремистского характера. Заявители попросили сотрудников СК заняться данным делом и проверить предпринимательницу на финансирование ВСУ.
"Главным следственным управлением СК России по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства", — сообщили в СК.
Ранее в городе Лянторе Сургутского района ХМАО несколько пьяных мужчин напали на участника СВО. Прокуратура начала проверку по данному факту. Боец заявил, что всё произошло после его попытки заступиться за девушку.