СК расследует дело в отношении владелицы кафе в Люберцах, не пускавшей бойцов СВО

Следственный комитет РФ расследует уголовное дело в отношении владелицы кафе в Люберцах Московской области, которая не пускала в заведение участников специальной военной операции на Украине и публиковала в социальных сетях экстремистские высказывания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи обратили внимание на обращение активистов одной из общественных организаций к главе ведомства Александру Бастрыкину, которое было опубликовано в Сети. В нём сообщалось, что хозяйка заведения общественного питания из Люберец не пускала в кафе участников СВО. Более того, женщина разместила на личной странице пост с высказываниями экстремистского характера. Заявители попросили сотрудников СК заняться данным делом и проверить предпринимательницу на финансирование ВСУ.