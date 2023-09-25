Убивший одним ударом ветерана СВО боец ММА отправлен под стражу
Суд отправил в СИЗО бойца ММА, убившего ветерана СВО в Челябинской области
Максим Никитин, убитый в Челябинской области. Обложка © VK / Марина Никитина
Суд отправил под стражу бойца ММА Рустама Байжувенова, убившего ветерана СВО Максима Никитина в посёлке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.
"В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября текущего года на одной из улиц посёлка Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в опубликованном сообщении.
Правоохранители продолжают следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход дела под свой контроль.
Напомним, ещё 15 сентября Максим Никитин увидел, как Рустам Байжувенов хватает девушку за волосы, и решил вмешаться, но получил прямой удар в горло и перелом гортани. Через несколько дней он скончался в больнице. Удивительно, но убийца более недели был на свободе и спокойно тренировался, пока вчера после резонансного поста жены ветерана его всё-таки не задержали.