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25 сентября, 14:35

Убивший одним ударом ветерана СВО боец ММА отправлен под стражу

Суд отправил в СИЗО бойца ММА, убившего ветерана СВО в Челябинской области

<p>Максим Никитин, убитый в Челябинской области. Обложка © <a href="https://vk.com/id69095967" target="_blank" rel="noopener noreferrer">VK</a> / Марина Никитина</p>

Максим Никитин, убитый в Челябинской области. Обложка © VK / Марина Никитина

Суд отправил под стражу бойца ММА Рустама Байжувенова, убившего ветерана СВО Максима Никитина в посёлке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

"В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября текущего года на одной из улиц посёлка Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в опубликованном сообщении.

Правоохранители продолжают следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход дела под свой контроль.

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Напомним, ещё 15 сентября Максим Никитин увидел, как Рустам Байжувенов хватает девушку за волосы, и решил вмешаться, но получил прямой удар в горло и перелом гортани. Через несколько дней он скончался в больнице. Удивительно, но убийца более недели был на свободе и спокойно тренировался, пока вчера после резонансного поста жены ветерана его всё-таки не задержали.

Матвей Константинов
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