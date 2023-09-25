Убивший одним ударом ветерана СВО боец ММА отправлен под стражу

Суд отправил под стражу бойца ММА Рустама Байжувенова, убившего ветерана СВО Максима Никитина в посёлке Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по региону.

"В Челябинской области по ходатайству следственных органов СК России мужчине, обвиняемому в причинении смерти местному жителю в ходе конфликта, произошедшего 16 сентября текущего года на одной из улиц посёлка Новокаолиновый Карталинского района Челябинской области, судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в опубликованном сообщении.

Правоохранители продолжают следственные и процессуальные действия для закрепления доказательной базы. Председатель СК Александр Бастрыкин поставил ход дела под свой контроль.