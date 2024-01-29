Душил и прижигал соски сигаретой: В Петербурге отчим жестоко издевался над мальчиком-инвалидом

В Санкт-Петербурге задержали местного 24-летнего жителя, который жестоко издевался над 10-летним пасынком-инвалидом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Как уточнили в петербургской полиции, мужчина избивал сына своей сожительницы на почве неприязненных отношений. В настоящее время мальчик находится в больнице в состоянии средней тяжести. По данным kp.ru, у ребёнка зафиксированы различные ссадины, ушибы и закрытая черепно-мозговая травма.

"Мужчина избивал ребёнка руками и ремнём, прижигал соски сигаретой, душил полотенцем", — уточняет издание.

По его данным, возбуждено уголовное дело по статьям об угрозах убийством и покушении на убийство. Вероятно, 31-летнюю мать мальчика тоже ждёт проверка.