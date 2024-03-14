Школьник ради хайпа снял на видео, как издевается над страдающей деменцией прабабушкой

Полиция начала проверку после появления видео, на котором 11-летний мальчик издевается над своей страдающей деменцией 90-летней прабабушкой в селе Большой Сереж Красноярского края. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

Мальчик в Красноярском крае издевался над своей прабабушкой. Видео © Telegram / Ньюсач/Двач

"В ходе мониторинга сети Интернет было выявлено видео, опубликованное в одном из Telegram-каналов, на котором запечатлено крайне грубое и недопустимое поведение подростка в отношении пожилой женщины... Информация о происшествии в установленном порядке зарегистрирована в дежурной части полиции", — указано в сообщении.

Ролик опубликовали в одном из интернет-пабликов. На нём мальчик показывал неприличные жесты, ругался матом и выключал в комнате свет. Его бабушка в беседе с RT рассказала, что её внук после произошедшего очень расстроился и, по его словам, не понимал, что делает и зачем. Пожилая женщина добавила, что у прабабушки появилась деменция из-за возраста. Якобы она часто оскорбляет правнука, называет его девочкой и щиплет. Поэтому школьник обиделся и решил снять такое видео, утверждает его бабушка.

В свою очередь мать мальчика заявила, что её сын не бил пенсионерку, а просто махал руками перед ней. По словам женщины, побои, которые заметили на лице 90-летней прабабушки, связаны с её постоянными падениями, ведь она еле ходит. Кроме того, уточняется, что с мальчиком уже провели воспитательную беседу.

"Со вчерашнего дня ведётся беседа, и ведётся строгая. Мы разговариваем. Он понимает прекрасно, что совершил очень большую ошибку и причинил бабушке моральную боль", — сказала мать в беседе с телеканалом "360".

Женщина считает, что во всём виноват Интернет. По её словам, мальчик просто хотел прославиться, но по итогу навредил и себе, и всем остальным.