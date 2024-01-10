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10 января, 16:51

Привязали к койке в одних памперсах: Родных ввергло в шок обращение с дедушкой в кубанской больнице

На Кубани отстранили врача, привязавшего деда к койке обрывками простыни

В одной их больниц станицы Полтавской в Краснодарском крае врач обрывками простыни привязал к койке пожилого мужчину, больного пневмонией. Его внук выложил в соцсетях видео, на котором показал, как издеваются над пациентом.

Врач на Кубани привязал деда с пневмонией к кровати обрывками простыни. Видео © Telegram / Краснодар | Телетайп

"Рука деда привязана, у него очень болезненное состояние. Его ноги также привязаны именно порезанными простынями. Дальше на данном видео видно то, что дед раздетый с пневмонией лежит в одних памперсах. С пневмонией, друзья. Лежит в памперсах", — подчеркнул мужчина.

В больнице организовали проверку после случившегося. Как отметил главврач медучреждения Андрей Бобров, сотрудника, приковавшего деда к кровати, отстранили, а пациент продолжает лечение.

"Сейчас дежурный врач смены отстранён в настоящее время от исполнения обязанностей. Проводится проверка, по результатам которой будут приняты меры. Я на прямой линии с дочкой пациента, я общаюсь с сыном пациента, поэтому общение есть. Лечение пациента продолжается, его состояние без отрицательной динамики", — подчеркнул он в беседе с "Газетой.ru".

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Telegram / Краснодар | Телетайп

Никита Осипов
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