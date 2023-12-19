Душегубка с карцером: Изувеченная бабуля раскрыла ад в стенах пансионата в Новокузнецке

В одном из новокузнецких пансионатов избили палкой пенсионерку за то, что она хотела подать воды своей соседке по палате. Об этом пострадавшая женщина рассказала каналу Mash Siberia.

Пенсионерка Валентина Ноздрина — о кошмарном пребывании в стенах пансионата "Рэмели". Видео © t.me / Mash Siberia

"Заскочила женщина из другого кабинета, а она врачом там работает, да, врачом, с этой палкой. И давай меня хлестать! И хлестать по ноге — я орала, визжала, чего только я не делала! Она пока свои дела не кончила — не бросила. И я там упала и лежала", — вспоминает пострадавшая.

Валентина Ноздрина попала в пансионат "Рэмели", когда её родственники уехали жить в Мытищи, а взять бабушку у них с собой не получилось. Её оставили в трёхместной палате, но, как говорят родные, пенсионерку перевели в закрытое помещение для буйных в первый же день. При этом персонал дома престарелых уверял, что с женщиной всё отлично, но навестить её можно будет не ранее чем через две недели.

Приехавшие родственники пришли в ужас, увидев свою бабушку в синяках и послушав кошмарные истории о том, как её колотят палкой и бранят матом. При этом достаётся не только ей — остальных постояльцев тоже бьют.

Теперь следователи начали проверку учреждения на соответствие предоставляемых услуг требованиям безопасности жизни. Проводится опрос постояльцев пансионата и его сотрудников. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил у руководителя СУ РФ по Кемеровской области доклад о расследовании уголовного дела.