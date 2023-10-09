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9 октября, 06:27

Три постоялицы пансионата для пожилых в Ижевске насмерть отравились парами хлора

В Ижевске четыре женщины в доме престарелых отравились парами хлора, три погибли

В доме престарелых в Ижевске четыре пенсионерки 75, 82 и 95 лет отравились парами хлора. Три из них впоследствии скончались. Об этом сообщает телеграм SHOT.

Все пострадавшие поступили в отделение токсикологии с диагнозом: острое отравление парами хлора. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее три женщины скончались, за жизнь ещё одной пенсионерки борются врачи. В пансионате работают следователи, возбуждено уголовное дело. Как выяснили правоохранители, 82-летняя постоялица дома престарелых растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырёх женщин, проживающих в пансионате.

В Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом в медколледже

В Мордовии не менее 17 человек отравились неизвестным газом в медколледже

Ранее Лайф рассказывал о том, что шесть студентов Уфимского торгово-экономического колледжа были госпитализированы с отравлением. Управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока.

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Unsplash

Илья Суриков
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