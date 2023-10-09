Три постоялицы пансионата для пожилых в Ижевске насмерть отравились парами хлора

В доме престарелых в Ижевске четыре пенсионерки 75, 82 и 95 лет отравились парами хлора. Три из них впоследствии скончались. Об этом сообщает телеграм SHOT.

Все пострадавшие поступили в отделение токсикологии с диагнозом: острое отравление парами хлора. Их госпитализировали в тяжёлом состоянии. Позднее три женщины скончались, за жизнь ещё одной пенсионерки борются врачи. В пансионате работают следователи, возбуждено уголовное дело. Как выяснили правоохранители, 82-летняя постоялица дома престарелых растворила в воде хлорсодержащие таблетки, предназначенные для уборки помещения. В результате произошло отравление парами хлора четырёх женщин, проживающих в пансионате.