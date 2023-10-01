Шесть студентов колледжа в Уфе отравились после посещения пищеблока

Шесть студентов Уфимского торгово-экономического колледжа были госпитализированы с отравлением, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Они начали поступать к врачам ещё в пятницу, 29 сентября.

"Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", — написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, республиканское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока. К слову, его деятельность уже приостановлена, угрозы распространения инфекции нет. Кроме того, установление всех обстоятельств инцидента контролирует Прокуратура Республики Башкортостан.