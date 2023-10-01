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1 октября, 13:06

Шесть студентов колледжа в Уфе отравились после посещения пищеблока

<p>Роспотребнадзор проверяет пищеблок колледжа в Уфе, где отравились студенты. Обложка © <a href="https://t.me/rospotrebnadzor_02/1774" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Telegram</a> / "Роспотребнадзор Республика Башкортостан"</p>

Роспотребнадзор проверяет пищеблок колледжа в Уфе, где отравились студенты. Обложка © Telegram / "Роспотребнадзор Республика Башкортостан"

Шесть студентов Уфимского торгово-экономического колледжа были госпитализированы с отравлением, сообщил министр здравоохранения Республики Башкортостан Айрат Рахматуллин. Они начали поступать к врачам ещё в пятницу, 29 сентября.

"Все пациенты находятся в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, республиканское управление Роспотребнадзора начало эпидемиологическое расследование с проведением всех лабораторных исследований и проверкой персонала пищеблока. К слову, его деятельность уже приостановлена, угрозы распространения инфекции нет. Кроме того, установление всех обстоятельств инцидента контролирует Прокуратура Республики Башкортостан.

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А в медицинском колледже в Краснослободске Республики Мордовия студенты отравились неизвестным газом. Пострадало не менее 17 человек.

Матвей Константинов
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