В Ульяновске ревнивый ухажёр жестоко избил старшеклассницу и сбрил клок волос, чтобы лишить красоты
SHOT: 21-летний житель Ульяновска жестоко избил свою девушку-девятиклассницу
21-летний житель Ульяновска из ревности сбрил волосы и жестоко избил свою девушку-девятиклассницу. По данным SHOT, школьница госпитализирована, а сам абьюзер задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему светит новое уголовное дело.
У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти. Накануне вечером 16-летняя старшеклассница пришла в гости к своему молодому человеку. Тот выпил и начал предъявлять девушке претензии за то, что она общается с другими. Сначала неадекват ударил школьницу два раза кулаком по лицу, а потом насильно сбрил ей часть волос, чтобы на неё больше никто не посмотрел.
Ранее Life.ru сообщал, как в Хабаровске мужчина из-за ревности задушил невесту спортивными брюками. А в Краснодаре задержали мстительного пенсионера, который решил взорвать автомобиль нового возлюбленного своей бывшей жены.
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