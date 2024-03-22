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22 марта, 08:27

В Ульяновске ревнивый ухажёр жестоко избил старшеклассницу и сбрил клок волос, чтобы лишить красоты

SHOT: 21-летний житель Ульяновска жестоко избил свою девушку-девятиклассницу

21-летний житель Ульяновска из ревности сбрил волосы и жестоко избил свою девушку-девятиклассницу. По данным SHOT, школьница госпитализирована, а сам абьюзер задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему светит новое уголовное дело.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти. Накануне вечером 16-летняя старшеклассница пришла в гости к своему молодому человеку. Тот выпил и начал предъявлять девушке претензии за то, что она общается с другими. Сначала неадекват ударил школьницу два раза кулаком по лицу, а потом насильно сбрил ей часть волос, чтобы на неё больше никто не посмотрел.

Решила отомстить: В Москве студентка из-за ревности едва не убила однокурсницу кувалдой
Решила отомстить: В Москве студентка из-за ревности едва не убила однокурсницу кувалдой

Ранее Life.ru сообщал, как в Хабаровске мужчина из-за ревности задушил невесту спортивными брюками. А в Краснодаре задержали мстительного пенсионера, который решил взорвать автомобиль нового возлюбленного своей бывшей жены.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Марина Калегина
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