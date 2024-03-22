В Ульяновске ревнивый ухажёр жестоко избил старшеклассницу и сбрил клок волос, чтобы лишить красоты

21-летний житель Ульяновска из ревности сбрил волосы и жестоко избил свою девушку-девятиклассницу. По данным SHOT , школьница госпитализирована, а сам абьюзер задержан. Оказалось, что ранее он уже был судим за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Теперь ему светит новое уголовное дело.

У пострадавшей диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму, переломы носа и челюсти. Накануне вечером 16-летняя старшеклассница пришла в гости к своему молодому человеку. Тот выпил и начал предъявлять девушке претензии за то, что она общается с другими. Сначала неадекват ударил школьницу два раза кулаком по лицу, а потом насильно сбрил ей часть волос, чтобы на неё больше никто не посмотрел.