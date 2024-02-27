Решила отомстить: В Москве студентка из-за ревности едва не убила однокурсницу кувалдой
SHOT: В Москве студентка напала на однокурсницу с кувалдой из-за ревности
Студентка, которая набросилась на однокурсницу с кувалдой (слева), и пострадавшая девушка (справа). Обложка © Telegram / SHOT
Студентка с кувалдой едва не убила однокурсницу в туалете Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) в Москве. Как выяснил SHOT, девушки не поделили парня, который встречался с ними одновременно.
По данным телеграм-канала, молодой человек около года водил за нос двух четверокурсниц. Накануне инцидента все трое собрались в кафе, где парень решил разрушить любовный треугольник, сделав выбор в пользу одной из девушек. Отвергнутая возлюбленная решила, что просто так это всё не оставит, и пообещала отомстить. На следующий день она пришла в университет с полуторакилограммовой кувалдой. Во время перемены девушка направилась за соперницей в туалет, где ударила её по голове. Пострадавшая, к счастью, смогла сбежать. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь.
С этой кувалдой обиженная студентка набросилась на соперницу. Фото © Telegram / SHOT
Парень, которого не поделили студентки. Фото © Telegram / SHOT
Госпитализация студентке не потребовалась, так как рана оказалась неглубокой. Медики зашили пострадавшей лоб и отправили домой. Девушка уже заявила в полицию о нападении.
Ранее Life.ru сообщал, что на Кубани вынесли приговор пенсионеру, который забил до смерти кувалдой восьмилетнюю девочку. Убийцу также обязали выплатить семье ребёнка один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.