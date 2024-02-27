Решила отомстить: В Москве студентка из-за ревности едва не убила однокурсницу кувалдой

По данным телеграм-канала, молодой человек около года водил за нос двух четверокурсниц. Накануне инцидента все трое собрались в кафе, где парень решил разрушить любовный треугольник, сделав выбор в пользу одной из девушек. Отвергнутая возлюбленная решила, что просто так это всё не оставит, и пообещала отомстить. На следующий день она пришла в университет с полуторакилограммовой кувалдой. Во время перемены девушка направилась за соперницей в туалет, где ударила её по голове. Пострадавшая, к счастью, смогла сбежать. Очевидцы тут же вызвали скорую помощь.