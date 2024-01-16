На Урале признали вменяемыми подростков, убивших двух девочек, женщину и шпица

Подростки, обвиняемые в убийствах в Екатеринбурге, признаны вменяемыми, сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артём Решетников. По его словам, следователи проверили психику парней, которые были задержаны осенью прошлого года. Первый обвиняется в убийстве 17-летней студентки. Второй — в расправе над 14-летней школьницей, её матерью и шпицем.