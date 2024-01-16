На Урале признали вменяемыми подростков, убивших двух девочек, женщину и шпица
Подростки, обвиняемые в убийствах в Екатеринбурге, признаны вменяемыми, сообщил начальник следственного отдела СК по Железнодорожному району Артём Решетников. По его словам, следователи проверили психику парней, которые были задержаны осенью прошлого года. Первый обвиняется в убийстве 17-летней студентки. Второй — в расправе над 14-летней школьницей, её матерью и шпицем.
"В обоих случаях это были убийства, совершённые в ходе конфликта на почве ревности. Преступления носили спонтанный характер, они не готовились долго. Психолого-психиатрические экспертизы показали, что подростки — вменяемые", — приводит Ura.ru слова Решетникова.
Оба молодых человека, напомним, с осени находятся в СИЗО. Расследование уголовных дел продолжается.
Как ранее сообщал Лайф, убийство 17-летней студентки произошло в ночь на 7 августа минувшего года. Пара собиралась отдохнуть, пока родители были в отъезде. В какой-то момент подросток набросился с молотком на возлюбленную и утопил её в ванне, а потом пытался расчленить тело. Второй подросток расправился с 14-летней школьницей, её матерью и их шпицем в середине ноября того же года. Как оказалось, парень приревновал возлюбленную к своему старшему брату.