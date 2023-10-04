На Кубани вынесли приговор пенсионеру, который забил до смерти кувалдой восьмилетнюю девочку

В Краснодарском крае к 11 годам колонии приговорили 66-летнего местного жителя Николая Мишина за убийство восьмилетней соседки в 2016 году. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов края.

Оглашение приговора в отношении убийцы маленькой девочки на Кубани. Видео © YouTube / Краснодарский краевой суд

"Мишин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", — говорится в сообщении.

Соответствующий приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Убийцу также обязали выплатить семье ребёнка один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.