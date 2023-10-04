На Кубани вынесли приговор пенсионеру, который забил до смерти кувалдой восьмилетнюю девочку
На Кубани пенсионера приговорили к 11 годам колонии за убийство ребёнка кувалдой
В Краснодарском крае к 11 годам колонии приговорили 66-летнего местного жителя Николая Мишина за убийство восьмилетней соседки в 2016 году. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов края.
Оглашение приговора в отношении убийцы маленькой девочки на Кубани. Видео © YouTube / Краснодарский краевой суд
"Мишин признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 11 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы на срок 1 год", — говорится в сообщении.
Соответствующий приговор был вынесен на основании обвинительного вердикта присяжных. Убийцу также обязали выплатить семье ребёнка один миллион рублей в качестве компенсации морального вреда.
Как ранее писал Лайф, в ноябре 2020 года присяжные оправдали пенсионера. После вынесения вердикта мужчину освободили из-под стражи прямо в зале суда. Однако в марте 2021 года суд отменил оправдательный приговор.
Напомним, в июне 2016 года в посёлке Звезда Краснодарского края девочка вышла из машины отчима, который подвёз её в направлении дома, но она так и не пришла домой. До января 2020-го о местонахождении ребёнка ничего не было известно, пока на доме в соседнем посёлке не появился рисунок с подсказками, где лежат останки девочки. Проследовав по ним, оперативники нашли тело школьницы. Позже сотрудники СКР задержали Мишина по подозрению в убийстве. Он признался, что ударил школьницу кувалдой по голове за то, что она мешала ему работать. По словам самого пенсионера, останки ребёнка он закопал в поле. Также мужчина сознался, что надписи-подсказки на зданиях оставлял именно он.