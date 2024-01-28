В Краснодаре ослеплённый ревностью пенсионер попытался взорвать машину соперника

В Краснодаре задержали мстительного пенсионера, который решил взорвать автомобиль нового возлюбленного своей бывшей жены. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, утром Александр (новый любовник) сел за руль своей "приоры", отъехал недалеко от дома по Станкостроительной улице и услышал хлопок. Полицейские, которые прибыли на место ЧП, установили, что кто-то прицепил к днищу машины самодельное взрывное устройство.

Сотрудники правоохранительных органов за пару часов нашли виновника происшествия. Им оказался 65-летний пенсионер, страдающий онкологией. Мужчина признался в содеянном и объяснил, что сам сделал взрывчатку и установил её на машину сожителя бывшей жены из ревности. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, злоумышленнику грозит до восьми лет лишения свободы.