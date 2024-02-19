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19 февраля, 09:08

В Хабаровске мужчина из-за ревности задушил невесту спортивными брюками

Житель Хабаровска предстанет перед судом за убийство собственной невесты. Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, мотивом 33-летнего мужчины послужила ревность.

"В ноябре прошлого года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире, в ходе конфликта на почве ревности с 23-летней невестой задушил её спортивными брюками", — говорится в сообщении.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "Убийство", обвинительное заключение утверждено. Факт окончания расследования также подтверждает СУ Следственного комитета РФ по региону.

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Матвей Константинов
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