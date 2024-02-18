В Крыму женщина скончалась после того, как родной брат облил её бензином и поджёг
Последствия пожара в посёлке Ленино. Обложка © T.me / Следком Крыма
Житель Крыма облил собственную сестру бензином и поджёг, женщина получила несовместимые с жизнью раны и скончалась. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по республике и городу Севастополю.
Крымчанина обвиняют в жестоком убийстве сестры. Видео © ВК / Полиция Крыма
Всё произошло 15 февраля в частном доме. Пьяный 38-летний мужчина, который долгое время находился в конфликте с 42-летней сестрой, поджёг её, предварительно облив бензином. В итоге пламя быстро начало распространяться по всему дому. В это время в соседних комнатах находились пожилые родители, которым, к счастью, удалось выбежать. Маленькая дочь погибшей в момент происшествия была в школе.
Подозреваемый в убийстве сестры. Фото © T.me / Следком Крыма
Преступника быстро задержали. Он уже признал свою вину, а также подтвердил показания в ходе следственного эксперимента на месте преступления. Его заключили под стражу.
Ранее Life.ru рассказывал, что в Омске бабушка набросилась с молотком на спящего внука, пока родители были на кухне, а затем ножом попыталась зарезать собственную пожилую мать. По словам родственников, женщина никогда не проявляла агрессию и работала в социальном центре "Любава". СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".