В Крыму женщина скончалась после того, как родной брат облил её бензином и поджёг

Житель Крыма облил собственную сестру бензином и поджёг, женщина получила несовместимые с жизнью раны и скончалась. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по республике и городу Севастополю.

Крымчанина обвиняют в жестоком убийстве сестры. Видео © ВК / Полиция Крыма

Всё произошло 15 февраля в частном доме. Пьяный 38-летний мужчина, который долгое время находился в конфликте с 42-летней сестрой, поджёг её, предварительно облив бензином. В итоге пламя быстро начало распространяться по всему дому. В это время в соседних комнатах находились пожилые родители, которым, к счастью, удалось выбежать. Маленькая дочь погибшей в момент происшествия была в школе.

Подозреваемый в убийстве сестры. Фото © T.me / Следком Крыма

Преступника быстро задержали. Он уже признал свою вину, а также подтвердил показания в ходе следственного эксперимента на месте преступления. Его заключили под стражу.