Регион

Уведомления отключены

18 февраля, 18:58

В Крыму женщина скончалась после того, как родной брат облил её бензином и поджёг

Последствия пожара в посёлке Ленино. Обложка © T.me / Следком Крыма

Последствия пожара в посёлке Ленино. Обложка © T.me / Следком Крыма

Житель Крыма облил собственную сестру бензином и поджёг, женщина получила несовместимые с жизнью раны и скончалась. Об этом сообщила пресс-служба Главного следственного управления СК России по республике и городу Севастополю.

Крымчанина обвиняют в жестоком убийстве сестры. Видео © ВК / Полиция Крыма

Всё произошло 15 февраля в частном доме. Пьяный 38-летний мужчина, который долгое время находился в конфликте с 42-летней сестрой, поджёг её, предварительно облив бензином. В итоге пламя быстро начало распространяться по всему дому. В это время в соседних комнатах находились пожилые родители, которым, к счастью, удалось выбежать. Маленькая дочь погибшей в момент происшествия была в школе.

Подозреваемый в убийстве сестры. Фото © T.me / Следком Крыма

Подозреваемый в убийстве сестры. Фото © T.me / Следком Крыма

Преступника быстро задержали. Он уже признал свою вину, а также подтвердил показания в ходе следственного эксперимента на месте преступления. Его заключили под стражу.

Зарезавшим соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге оказался 36-летний уроженец Украины
Зарезавшим соседа по палате в тубдиспансере в Петербурге оказался 36-летний уроженец Украины

Ранее Life.ru рассказывал, что в Омске бабушка набросилась с молотком на спящего внука, пока родители были на кухне, а затем ножом попыталась зарезать собственную пожилую мать. По словам родственников, женщина никогда не проявляла агрессию и работала в социальном центре "Любава". СК возбудил уголовное дело по статье "Покушение на убийство".

Александра Мышляева
  • Новости
  • Происшествия
  • Крым, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров