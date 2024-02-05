Неизвестный спалил дотла автомобиль СИЗО № 5 в Петербурге

В Санкт-Петербурге неизвестный поджёг автомобиль ФСИН, принадлежащий СИЗО № 5, после чего скрылся. Случившееся попало на камеры наблюдения, видео публикует Mash на Мойке.

Инцидент произошёл накануне вечером на Арсенальной улице. Судя по кадрам, машина успела полностью выгореть. Полиция обнаружила на месте происшествия следы от обуви преступника и ряд других вещественных доказательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раннее сообщалось, что в Подмосковье задержали студента, угрожавшего въехать в Щёлковский колледж на автомобиле со взрывчаткой. Пугающие сообщения в одном из чатов написал 18-летний парень из Фрязина, обучающийся в данном колледже на строителя. Он заявлял, что хочет взорвать учебное заведение и якобы уже подготовил машину с СВУ.