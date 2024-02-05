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Неизвестный спалил дотла автомобиль СИЗО № 5 в Петербурге

В Петербурге полиция ищет преступника, который сжёг автомобиль ФСИН

5 февраля, 07:24
В Петербурге неизвестный сжёг автомобиль ФСИН. Видео © t.me / Mash на Мойке

В Петербурге неизвестный сжёг автомобиль ФСИН. Видео © t.me / Mash на Мойке

В Санкт-Петербурге неизвестный поджёг автомобиль ФСИН, принадлежащий СИЗО № 5, после чего скрылся. Случившееся попало на камеры наблюдения, видео публикует Mash на Мойке.

В Петербурге неизвестный сжёг автомобиль ФСИН. Видео © t.me / Mash на Мойке

Инцидент произошёл накануне вечером на Арсенальной улице. Судя по кадрам, машина успела полностью выгореть. Полиция обнаружила на месте происшествия следы от обуви преступника и ряд других вещественных доказательств. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Частично обрушилась кровля: Мощный пожар возник в колонии под Пермью
Частично обрушилась кровля: Мощный пожар возник в колонии под Пермью

Раннее сообщалось, что в Подмосковье задержали студента, угрожавшего въехать в Щёлковский колледж на автомобиле со взрывчаткой. Пугающие сообщения в одном из чатов написал 18-летний парень из Фрязина, обучающийся в данном колледже на строителя. Он заявлял, что хочет взорвать учебное заведение и якобы уже подготовил машину с СВУ.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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