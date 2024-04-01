В Москве арестовали поджигателя, уничтожившего машину строительного бизнесмена
SHOT: Суд в Москве арестовал до 30 мая поджигателя машины бизнесмена Мыльникова
Поджигатель Алексей Аракчеев в суде. Обложка © SHOT
Гагаринский суд Москвы арестовал мужчину, который поджёг автомобиль строительного бизнесмена Сергея Мыльникова. Злоумышленника отправили в СИЗО до 30 мая, сообщает SHOT.
В Москве арестован поджигатель, уничтоживший машину строительного бизнесмена. Видео © SHOT
По информации телеграм-канала, подозреваемым оказался 23-летний Алексей Аракчеев из подмосковных Мытищ. За поджог ему заплатили, в настоящее время устанавливается заказчик. По предварительным данным, у поджигателя был подельник.
Неизвестные избили московского бизнесмена, подожгли его машину и квартиру. Видео © Telegram / SHOT
Напомним, в Москве в ночь на 28 марта злоумышленники в балаклавах избили 50-летнего владельца строительной фирмы Сергея Мыльникова. После того как бизнесмена госпитализировали с травмами, ему подожгли дверь в квартиру в Ломоносовском районе и автомобиль Infiniti QX60. Машина полностью сгорела, а возгорание в подъезде потушили. Предположительно, нападения были связаны с тем, что сын бизнесмена кому-то задолжал огромную сумму денег.