В Приморье "борец за чистоту" избавил двор не только от мусора, но и от авто

В Приморском крае мужчина попытался избавить двор от мусора, но случайно поджёг две чужих легковушки. Как передают очевидцы в местных телеграм-каналах, происшествие случилось на улице Постышева во Владивостоке.

Пожар на парковке во Владивостоке. Видео © t.me / Владивосток №1

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как к мусорным контейнерам подходит неизвестный, осматривает валяющийся в округе мусор и картонные коробки, после чего бросает туда горящий предмет и уходит. Впоследствии пламя с горящей помойки перекинулось на стоящие рядом с ней машины.

Местные жители в пабликах назвали этого мужчину "борцом за чистоту". Судя по предоставленным кадрам, огонь успел повредить несколько машин до приезда пожарных. В настоящее время последствия инцидента устанавливаются.