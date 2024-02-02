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2 февраля, 02:20

В Приморье "борец за чистоту" избавил двор не только от мусора, но и от авто

Во Владивостоке мужчина поджёг мусор на парковке и случайно спалил машины

В Приморском крае мужчина попытался избавить двор от мусора, но случайно поджёг две чужих легковушки. Как передают очевидцы в местных телеграм-каналах, происшествие случилось на улице Постышева во Владивостоке.

Пожар на парковке во Владивостоке. Видео © t.me / Владивосток №1

На видеозаписи с камер наблюдения видно, как к мусорным контейнерам подходит неизвестный, осматривает валяющийся в округе мусор и картонные коробки, после чего бросает туда горящий предмет и уходит. Впоследствии пламя с горящей помойки перекинулось на стоящие рядом с ней машины.

Местные жители в пабликах назвали этого мужчину "борцом за чистоту". Судя по предоставленным кадрам, огонь успел повредить несколько машин до приезда пожарных. В настоящее время последствия инцидента устанавливаются.

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Крупный пожар охватил мясное предприятие в Подмосковье

Ранее Лайф писал, что сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода на улице Александра Невского в Мурманске. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.

Обложка ©

t.me / Владивосток №1

Алексей Соловьёв
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