В Приморье "борец за чистоту" избавил двор не только от мусора, но и от авто
Во Владивостоке мужчина поджёг мусор на парковке и случайно спалил машины
В Приморском крае мужчина попытался избавить двор от мусора, но случайно поджёг две чужих легковушки. Как передают очевидцы в местных телеграм-каналах, происшествие случилось на улице Постышева во Владивостоке.
Пожар на парковке во Владивостоке. Видео © t.me / Владивосток №1
На видеозаписи с камер наблюдения видно, как к мусорным контейнерам подходит неизвестный, осматривает валяющийся в округе мусор и картонные коробки, после чего бросает туда горящий предмет и уходит. Впоследствии пламя с горящей помойки перекинулось на стоящие рядом с ней машины.
Местные жители в пабликах назвали этого мужчину "борцом за чистоту". Судя по предоставленным кадрам, огонь успел повредить несколько машин до приезда пожарных. В настоящее время последствия инцидента устанавливаются.
Ранее Лайф писал, что сильнейший пожар охватил цех рыбоперерабатывающего завода на улице Александра Невского в Мурманске. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила 800 квадратных метров.
t.me / Владивосток №1