Докажи, что не годен: На Украине не хотели выпускать за границу потерявшего обе ноги экс-бойца ВСУ

На Украине не хотели выпускать в Польшу демобилизованного бойца ВСУ, который потерял обе ноги. На пункте пропуска Рава-Русская украинский пограничник потребовал доказать, что экс-военный, стоявший перед ним на двух протезах, больше не годен к службе.

"Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снят с военного учёта". Пан пограничник: "А есть медицинские документы?" Я показываю на нижние конечности. Пограничник: "Не, ну я вижу, но всё равно", — поделился своей историей Олег Симороз в соцсети Х (бывший Twitter).