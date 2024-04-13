Докажи, что не годен: На Украине не хотели выпускать за границу потерявшего обе ноги экс-бойца ВСУ
На Украине не хотели выпускать в Польшу экс-бойца ВСУ, который потерял обе ноги
Олег Симороз. Обложка © X / SymorozOfficial
На Украине не хотели выпускать в Польшу демобилизованного бойца ВСУ, который потерял обе ноги. На пункте пропуска Рава-Русская украинский пограничник потребовал доказать, что экс-военный, стоявший перед ним на двух протезах, больше не годен к службе.
"Прохожу границу. Даю паспорт и военный билет, где указано, что "снят с военного учёта". Пан пограничник: "А есть медицинские документы?" Я показываю на нижние конечности. Пограничник: "Не, ну я вижу, но всё равно", — поделился своей историей Олег Симороз в соцсети Х (бывший Twitter).
Спустя час бывший боец ВСУ написал, что через границу его всё-таки пропустили.
Ранее Life.ru сообщал, что общее число уклонистов на Украине может достигать миллиона человек. Те, кто не хочет идти на фронт, придумывают разные ухищрения, чтобы скрыться от военкомов. Недавно, например, уклонист из Одессы пытался переплыть реку на границе с Молдавией, но застрял в камышах. Между тем на фоне нехватки бойцов в Незалежной идёт подготовка к мобилизации студентов и преподавателей учебных заведений. Владимир Зеленский, кстати, продлил военное положение в стране до 13 мая.