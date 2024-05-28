Главред украинского СМИ, проведя сутки наедине с военкомами, решил вступить в ВСУ

Главный редактор украинского издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков, которого ранее в Одесской области задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), рассказал о том, что его ждёт в ближайшем будущем. По словам журналиста, которого больше суток удерживали в ТЦК, он нашёл общий язык с военными и скоро вступит в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).

"Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК, и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться ещё до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", — заявил журналист, не уточнив, почему он принял это решение и где будет служить.