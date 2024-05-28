Главред украинского СМИ, проведя сутки наедине с военкомами, решил вступить в ВСУ
Главред "Экономической правды" Денков решил служить в ВСУ после суток в ТЦК
Главный редактор "Экономической правды" Дмитрий Денков, который отправится служить в ВСУ. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dmytro Denkov
Главный редактор украинского издания "Экономическая правда" Дмитрий Денков, которого ранее в Одесской области задержали сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), рассказал о том, что его ждёт в ближайшем будущем. По словам журналиста, которого больше суток удерживали в ТЦК, он нашёл общий язык с военными и скоро вступит в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ).
"Мы пришли к взаимопониманию с Белгород-Днестровским ТЦК, и вскоре я присоединюсь к подразделению, к которому хотел присоединиться ещё до этого инцидента. Скоро расскажу. Это лучший для меня вариант", — заявил журналист, не уточнив, почему он принял это решение и где будет служить.
Накануне, 27 мая, стало известно о том, что в Одесской области задержали главного редактора издания "Экономическая правда" Дмитрия Денкова. На тот момент сообщалось, что у него отняли средства связи и больше суток удерживали в местном военкомате.