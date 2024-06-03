На Украине военкомы пошли на таран, чтобы призвать уклониста на велосипеде
Во Львовской области военкомы сбили украинца, который хотел избежать мобилизации
Сотрудники ТЦК на месте происшествия. Обложка © Telegram / УНИАН
Во Львовской области Украины сотрудники ТЦК сбили мужчину на велосипеде, который пытался избежать мобилизации. Уклонист хотел сбежать от военкомов на велосипеде, однако те пошли на крайние меры.
Сотрудники ТЦК сбили уклониста на велосипеде. Видео © Telegram / УНИАН
Судя по видео, мужчина пострадал несильно. После того как уклонист лишился транспортного средства, он продолжил побег, но уже "на своих двоих". На кадрах видно, как потерпевший убегает от выскочившего из машины сотрудника ТЦК, а что было дальше, неизвестно. Подробностей о судьбе призывника пока нет.
Как уже рассказывал Life.ru, 9 мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. Из-за печального положения ВСУ на фронте Киев решил допускать до службы осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ.