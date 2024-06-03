На Украине военкомы пошли на таран, чтобы призвать уклониста на велосипеде

Во Львовской области Украины сотрудники ТЦК сбили мужчину на велосипеде, который пытался избежать мобилизации. Уклонист хотел сбежать от военкомов на велосипеде, однако те пошли на крайние меры.

Судя по видео, мужчина пострадал несильно. После того как уклонист лишился транспортного средства, он продолжил побег, но уже "на своих двоих". На кадрах видно, как потерпевший убегает от выскочившего из машины сотрудника ТЦК, а что было дальше, неизвестно. Подробностей о судьбе призывника пока нет.