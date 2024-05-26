На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали подкупать пенсионеров, чтобы те сдавали уклонистов. Об этом журналистам рассказали очевидцы.

"Мобилизация ужесточилась не то слово, а методы [набора личного состава стали] всё более изощрённые. Военкомы опустились до того, что приходят к пенсионерам, вербуют их, подговаривают сдать уклонистов, обещают вознаграждение", — сказал один из них в беседе с ТАСС.

Другой собеседник агентства — неназванный житель Киева — заявил, что после принятия скандального закона о мобилизации страх и возмущение в украинском обществе достигли предела, и теперь оно понимает, что ложь, транслируемая гражданам, сильно отличается от реального положения дел на фронте. Причём власти осознают это и "бросают в топку всех".

По его словам, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев "знающим людям" стало ясно, что закон был условием для продолжения военных поставок и теперь Киев начнёт без разбора призывать молодых украинцев, бросая их без подготовки на передовую. Киевлянин отметил, что такие случаи уже известны.

Другой украинец, проживающий в Киевской области, рассказал, как ТЦК рассылает недавно заработавшие "электронные повестки". Так, согласно закону, все должны регистрироваться в электронном реестре самостоятельно, однако на деле уведомления приходят даже тем, кто не подавал никаких заявок.