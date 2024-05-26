"Бросают в топку всех": Украинцы пожаловались на озверение ТЦК после ужесточения закона о мобилизации
На Украине сотрудники ТЦК подкупают пенсионеров, чтобы те сдавали уклонистов
На Украине сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) начали подкупать пенсионеров, чтобы те сдавали уклонистов. Об этом журналистам рассказали очевидцы.
"Мобилизация ужесточилась не то слово, а методы [набора личного состава стали] всё более изощрённые. Военкомы опустились до того, что приходят к пенсионерам, вербуют их, подговаривают сдать уклонистов, обещают вознаграждение", — сказал один из них в беседе с ТАСС.
Другой собеседник агентства — неназванный житель Киева — заявил, что после принятия скандального закона о мобилизации страх и возмущение в украинском обществе достигли предела, и теперь оно понимает, что ложь, транслируемая гражданам, сильно отличается от реального положения дел на фронте. Причём власти осознают это и "бросают в топку всех".
По его словам, после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев "знающим людям" стало ясно, что закон был условием для продолжения военных поставок и теперь Киев начнёт без разбора призывать молодых украинцев, бросая их без подготовки на передовую. Киевлянин отметил, что такие случаи уже известны.
Другой украинец, проживающий в Киевской области, рассказал, как ТЦК рассылает недавно заработавшие "электронные повестки". Так, согласно закону, все должны регистрироваться в электронном реестре самостоятельно, однако на деле уведомления приходят даже тем, кто не подавал никаких заявок.
"Причём её отправка считается надлежащим уведомлением и является основанием для мобилизации", — добавил собеседник.
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский снова продлил действие мобилизации и военного положения на Украине. Кроме того, согласно недавнему указу Минобороны, в Незалежной ужесточили правила призыва и теперь годными считаются даже больные психическими заболеваниями, раком и ВИЧ. А недавно в ВСУ начали набирать заключённых. Однако сами украинцы, видимо, не горят желанием воевать: по данным местных СМИ, по всей стране разыскивают около ста тысяч уклонистов.
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