"На фронте новобранцы живут три часа": Бежавшие в Венгрию украинцы назвали мобилизацию верной смертью

На фронте новобранцы в среднем живут три часа, поэтому многие украинцы стремятся избежать призыва в ряды ВСУ. Об этом трое граждан Украины, несколько месяцев назад сбежавшие в Венгрию, рассказали местному изданию Tények.

Призыв в украинскую армию, по их словам, означает верную смерть. Даже находясь в Венгрии, они боятся, что их найдут и заберут обратно — туда, где нет шансов выжить.