"На фронте новобранцы живут три часа": Бежавшие в Венгрию украинцы назвали мобилизацию верной смертью
Tények: Бежавшие в Венгрию украинцы назвали мобилизацию верной смертью
На фронте новобранцы в среднем живут три часа, поэтому многие украинцы стремятся избежать призыва в ряды ВСУ. Об этом трое граждан Украины, несколько месяцев назад сбежавшие в Венгрию, рассказали местному изданию Tények.
Призыв в украинскую армию, по их словам, означает верную смерть. Даже находясь в Венгрии, они боятся, что их найдут и заберут обратно — туда, где нет шансов выжить.
"[Украинская] полиция или солдаты останавливают людей на улице, отбирают у них документы, а затем задерживают их. Тех, кто не предъявляет документы, немедленно сажают в автобус и отвозят в какой-нибудь военный лагерь, где после очень короткой подготовки сразу же отправляют на фронт", — сообщил один из собеседников издания.
Напомним, 9 мая Владимир Зеленский в очередной раз продлил мобилизацию и военное положение на Украине. Также были ужесточены правила призыва на военную службу: годными теперь считаются лица с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ, а также осуждённые за нетяжкие преступления. По данным местных СМИ, военкоматы по всей Украине передали в полицию запросы о поисках 94,5 тысячи уклонистов.
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