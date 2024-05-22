"Выгребли всех мужчин!": Украинцы устроили "акции неповиновения" из-за нового закона о мобилизации Депутат Барбашов сообщил об "акциях неповиновения" против военкомов в Николаеве 22 мая, 08:28 Военкомов не пустили в село украинские фермеры. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Николаевской области прошли массовые "акции неповиновения" против сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК), которые в стране выполняют функцию военкоматов. Об этом ТАСС сообщил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

"[В Николаевской области] стало известно впервые о массовой акции неповиновения, что жители просто не пропустили служащих ТЦК в своё село. Выдвигались обвинения в том, что они "выгребли" всех мужчин, что реально некому теперь работать", — пояснил он со ссылкой на свои источники.

По его словам, устроенная киевским режимом тотальная мобилизация уже негативно отразилась на сельском хозяйстве. На фермерских предприятиях практически не осталось работников-мужчин. Барбашов обратил внимание, что и в городах Украины с мужским населением стало туго, на улицах попадаются только женщины, инвалиды и "людоловы", так он назвал военкомов, которые теперь устраивают облавы практически везде.

Как добавил Барбашов, "украинские патриоты" начали переживать за своё будущее, они осознали, что ВСУ неминуемо потерпит поражение и тогда националистически настроенных борцов режима ждёт печальная участь. А тем, кто симпатизирует России, приходится прибегать к хитрости, чтобы не стать "пушечным мясом" и не отправиться в окопы, отметил депутат.

Авторы Татьяна Миссуми