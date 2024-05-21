Украинец две недели спасался от мобилизации в лесу под Львовом и напал на полицейского

Украинец две недели скрывался от мобилизации в лесах Львовской области. Как пишет в телеграм-канале украинское издание "Страна", мужчина также избил сотрудника полиции, остановившего его для проверки документов.

Пару недель назад житель Волыни отправился в лес и поселился там, чтобы избежать призыва в Вооружённые силы Украины. Позже украинец расскажет на суде, что собирался уехать за границу. Журналисты не уточнили, получал ли он повестку, однако сообщили, что дома его объявили пропавшим без вести.

Так бы он и скрывался от сотрудников украинского военкомата, если бы утром 16 мая не повстречал сотрудника полиции в городе Турка, расположенном в Самборском районе. Полицейский остановил его для проверки документов, после чего получил от испугавшегося украинца удар в лицо.