Украинец две недели спасался от мобилизации в лесу под Львовом и напал на полицейского
"Страна": Во Львовской области мужчина две недели прятался в лесу от мобилизации
Украинец две недели скрывался от мобилизации в лесах Львовской области. Как пишет в телеграм-канале украинское издание "Страна", мужчина также избил сотрудника полиции, остановившего его для проверки документов.
Пару недель назад житель Волыни отправился в лес и поселился там, чтобы избежать призыва в Вооружённые силы Украины. Позже украинец расскажет на суде, что собирался уехать за границу. Журналисты не уточнили, получал ли он повестку, однако сообщили, что дома его объявили пропавшим без вести.
Так бы он и скрывался от сотрудников украинского военкомата, если бы утром 16 мая не повстречал сотрудника полиции в городе Турка, расположенном в Самборском районе. Полицейский остановил его для проверки документов, после чего получил от испугавшегося украинца удар в лицо.
"Полицейский догнал его возле автомобиля и получил ещё несколько ударов ногами по телу. Мужчине назначили круглосуточный домашний арест", — информируют журналисты.
Напомним, на Украине с 18 мая вступил в силу закон о принудительной мобилизации. Документ устанавливает новые требования к военнообязанным и сводит к минимуму их права. Люди в форме устраивают беспредел на улицах городов, дабы заткнуть "дыры" на передовой новобранцами. Ранее Life.ru писал, что в Харькове военные затащили мужчину с улицы в микроавтобус с чёрными номерами. Местные СМИ опубликовали видео принудительной мобилизации в городе.
Flickr / Ministry of Defense of Ukraine