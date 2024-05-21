Украинские дальнобойщики массово отказываются от рейсов, опасаясь мобилизации

После вступления на Украине в силу закона о мобилизации местные дальнобойщики массово отказываются от рейсов, чтобы не попасть на фронт. Об этом сообщил председатель правления украинской Ассоциации международных экспедиторов (АМЕУ) Виктор Берестенко.

"Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят: "Хотя бы неделю подождём, посмотрим, как оно будет", — приводит слова Берестенко издание "Страна".

Глава правления ассоциации рассказал и о сложностях, с которыми сталкивается руководство транспортных предприятий при "бронировании" своих сотрудников. По его словам, в этой области дела обстоят нормально только у десятка компаний, а в остальных случаях есть проблемы с критериями по получению отсрочки от призыва.

"А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете: если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", — заявил Берестенко.

Он напомнил, что в ВСУ не хватает водителей с категориями C и D, поэтому многих и раньше снимали с рейсов и тянули в местные военкоматы. Берестенко считает, что подобное положение дел может привести к подорожанию товаров и очень сильному замедлению их передвижения по стране.