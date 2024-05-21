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Регион
21 мая, 19:53

Украинские дальнобойщики массово отказываются от рейсов, опасаясь мобилизации

АМЕУ: Украинские дальнобойщики отказываются от рейсов, опасаясь мобилизации

После вступления на Украине в силу закона о мобилизации местные дальнобойщики массово отказываются от рейсов, чтобы не попасть на фронт. Об этом сообщил председатель правления украинской Ассоциации международных экспедиторов (АМЕУ) Виктор Берестенко.

"Водители массово отказываются ехать в рейсы. Говорят: "Хотя бы неделю подождём, посмотрим, как оно будет", — приводит слова Берестенко издание "Страна".

Глава правления ассоциации рассказал и о сложностях, с которыми сталкивается руководство транспортных предприятий при "бронировании" своих сотрудников. По его словам, в этой области дела обстоят нормально только у десятка компаний, а в остальных случаях есть проблемы с критериями по получению отсрочки от призыва.

"А кто зерно в порты возить будет и остальной товар? И из-за границы, и по стране? Вы же понимаете: если остановится логистика, то не будет ни производства, ни продаж", — заявил Берестенко.

Он напомнил, что в ВСУ не хватает водителей с категориями C и D, поэтому многих и раньше снимали с рейсов и тянули в местные военкоматы. Берестенко считает, что подобное положение дел может привести к подорожанию товаров и очень сильному замедлению их передвижения по стране.

Украинские дальнобойщики устроили масштабные протесты из-за закона о мобилизации
Украинские дальнобойщики устроили масштабные протесты из-за закона о мобилизации

Ранее Life.ru писал, что тотальная мобилизация угрожает крупнейшему горно-металлургическому комбинату Украины "АрселорМиттал" в Кривом Роге. По словам главы предприятия Мауро Лонгобардо, завод может попросту исчезнуть.

Напомним, в апреле Владимир Зеленский подписал закон об ужесточении мобилизации на Украине, который, в частности, предусматривает призыв всех мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Также недавно Рада приняла закон о мобилизации осуждённых за нетяжкие преступления, а Минобороны страны опубликовало приказ о признании годными к воинской службе людей с рядом психических заболеваний, раком, ВИЧ и другими болезнями.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Алексей Соловьёв
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