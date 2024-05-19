Мобилизация угрожает существованию крупнейшего металлургического комбината Украины, пишут СМИ
FT: Мобилизация угрожает крупнейшему металлургическому комбинату Украины
Тотальная мобилизация угрожает крупнейшему горно-металлургическому комбинату Украины "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Об этом в интервью Financial Times сообщил глава предприятия Мауро Лонгобардо. По его словам, ситуация угрожает самому существованию завода.
"Если они (власти. — Прим. Life.ru) продолжат мобилизацию, то у нас не будет достаточно [сотрудников] для функционирования", — заявил он.
Ситуация дошла до того, что предприятие начало рекламировать вакансии для женщин, на одном из таких билбордов — рабочая в оранжевой спецодежде и со слоганом: "Девушки тут реально рулят!". Лонгобардо пояснил, что прекрасный пол и ранее устраивался на предприятие, но лишь на административные должности, однако сегодня его представительницы "берут на себя роли, требующие физической работы".
Чаще всего представители военкоматов мобилизуют водителей локомотивов, электриков и механиков, причём в этом деле применяется "двусторонний подход": они не только присылают руководству повестки, но и дежурят у входа во время пересменок. Более того, чтобы просто устроиться на предприятие, необходимо зарегистрироваться в территориальном центре комплектования — аналоге российского военкомата — что отпугивает многих кандидатов.
Всё это вынудило завод сократить производство, в том числе стали, которая важна для защиты энергоинфраструктуры. Собеседник издания признаёт, что, по его мнению, Украина проигрывает.
Напомним, на Украине уже более двух лет действует тотальная мобилизация, причём её постоянно ужесточают. Например, недавно сотрудникам военкоматов разрешили вручать повестки буквально везде: дома, на работе, в общественных местах и даже на пограничных пунктах пропуска. На фоне драконовского призыва сами украинцы боятся выходить на улицу, превращая свои города в "призраки".
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