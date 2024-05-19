Мобилизация угрожает существованию крупнейшего металлургического комбината Украины, пишут СМИ

Тотальная мобилизация угрожает крупнейшему горно-металлургическому комбинату Украины "АрселорМиттал" в Кривом Роге. Об этом в интервью Financial Times сообщил глава предприятия Мауро Лонгобардо. По его словам, ситуация угрожает самому существованию завода.

"Если они (власти. — Прим. Life.ru) продолжат мобилизацию, то у нас не будет достаточно [сотрудников] для функционирования", — заявил он.

Ситуация дошла до того, что предприятие начало рекламировать вакансии для женщин, на одном из таких билбордов — рабочая в оранжевой спецодежде и со слоганом: "Девушки тут реально рулят!". Лонгобардо пояснил, что прекрасный пол и ранее устраивался на предприятие, но лишь на административные должности, однако сегодня его представительницы "берут на себя роли, требующие физической работы".

Чаще всего представители военкоматов мобилизуют водителей локомотивов, электриков и механиков, причём в этом деле применяется "двусторонний подход": они не только присылают руководству повестки, но и дежурят у входа во время пересменок. Более того, чтобы просто устроиться на предприятие, необходимо зарегистрироваться в территориальном центре комплектования — аналоге российского военкомата — что отпугивает многих кандидатов.

Всё это вынудило завод сократить производство, в том числе стали, которая важна для защиты энергоинфраструктуры. Собеседник издания признаёт, что, по его мнению, Украина проигрывает.