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Регион
4 июня, 02:40

Украинские предприятия ВПК пожаловались на мобилизацию сотрудников

"Страна.ua": Предприятия ВПК на Украине жалуются на мобилизацию сотрудников

Работников предприятий военно-промышленного комплекса на Украине мобилизуют во время сверки данных. Об этом пишет телеграм-канал "Страна.ua" со ссылкой на жалобы со стороны этих предприятий.

"Украинские предприятия ВПК, имеющие по закону основание бронировать до 100% персонала, заявляют, что ТЦК мобилизуют их работников во время сверки данных", — пишет издание.

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Напомним, 9 мая Зеленский подписал закон о продлении мобилизации и военного положения в Незалежной в 11-й раз. Из-за печального положения ВСУ на фронте Киев решил допускать до службы осуждённых за нетяжкие преступления, а также людей с психическими заболеваниями, раком и ВИЧ.

Обложка ©

Flickr / Ministryofdefenceua

Анатолий Симоненко
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