Путин в Китае
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 мая, 20:22

Украинцы залили перцовкой и избили военного медика, приняв его за военкома

В Днепропетровске украинцы избили медика ВСУ, приняв его за сотрудника ТЦК

Украинский военный медик был жестоко избит соотечественниками в Днепропетровске. Прохожие приняли бойца ВСУ за сотрудника территориального центра комплектования, заподозрив его в отлове граждан для отправки на фронт. Подробностями истории со ссылкой на знакомого пострадавшего поделилось издание "Страна".

В момент инцидента солдат сидел в закамуфлированном военном автобусе рядом с открытым окном. Заметив человека в военной форме, к нему подошла толпа неизвестных. Мужчины оскорбили бойца, после чего распылили ему в лицо перцовый баллончик. Следом один из нападавших несколько раз ударил медика, разбив тому лицо и очки.

Разъярённые украинки разгромили фургон военкомов и заставили их тикать
Разъярённые украинки разгромили фургон военкомов и заставили их тикать

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ пожаловался на травлю сотрудников ТЦК. Однако украинцы неспроста выступают против военкомов. Люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заполнить дыры на передовой новыми людьми.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Украина
  • Происшествия
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров