Украинцы залили перцовкой и избили военного медика, приняв его за военкома

Украинский военный медик был жестоко избит соотечественниками в Днепропетровске. Прохожие приняли бойца ВСУ за сотрудника территориального центра комплектования, заподозрив его в отлове граждан для отправки на фронт. Подробностями истории со ссылкой на знакомого пострадавшего поделилось издание "Страна".

В момент инцидента солдат сидел в закамуфлированном военном автобусе рядом с открытым окном. Заметив человека в военной форме, к нему подошла толпа неизвестных. Мужчины оскорбили бойца, после чего распылили ему в лицо перцовый баллончик. Следом один из нападавших несколько раз ударил медика, разбив тому лицо и очки.