Украинцы залили перцовкой и избили военного медика, приняв его за военкома
В Днепропетровске украинцы избили медика ВСУ, приняв его за сотрудника ТЦК
Украинский военный медик был жестоко избит соотечественниками в Днепропетровске. Прохожие приняли бойца ВСУ за сотрудника территориального центра комплектования, заподозрив его в отлове граждан для отправки на фронт. Подробностями истории со ссылкой на знакомого пострадавшего поделилось издание "Страна".
В момент инцидента солдат сидел в закамуфлированном военном автобусе рядом с открытым окном. Заметив человека в военной форме, к нему подошла толпа неизвестных. Мужчины оскорбили бойца, после чего распылили ему в лицо перцовый баллончик. Следом один из нападавших несколько раз ударил медика, разбив тому лицо и очки.
Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ пожаловался на травлю сотрудников ТЦК. Однако украинцы неспроста выступают против военкомов. Люди в форме неоднократно устраивали беспредел на улицах городов, дабы заполнить дыры на передовой новыми людьми.
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