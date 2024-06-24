В Одессе прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Одессе утром 24 июня прогремел мощный взрыв. Об этом пишут украинские СМИ. Информацию также подтвердил мэр города Геннадий Труханов.
"В городе слышен взрыв", — написал он в телеграм-канале.
По некоторым данным, в городе прогремела серия взрывов. При этом с самого утра в Одесской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Ранее сообщалось, что в Харькове остановлено движение поездов в метрополитене после того, как в городе прогремела серия взрывов и начались перебои с электричеством. Также накануне взрывы были слышны в Киеве.
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