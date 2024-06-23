Метро Харькова остановило работу после прогремевших взрывов 23 июня, 14:20 3667 3667 Метро Харькова приостановило работу. Обложка © Freepik / mario_luengo

В Харькове остановлено движение поездов в метрополитене после того, как в городе прогремела серия взрывов и начались перебои с электричеством. Об этом говорится в телеграм-канале Харьковского метрополитена.

"Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — отмечается в тексте.

Напомним, в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы после сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибло пять человек, свыше 120 пострадали. Также накануне и прошедшей ночью в городе фиксировались прилёты, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Одна авиабомба попала в производственное предприятие, уточнял он.

Авторы Татьяна Миссуми