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Метро Харькова остановило работу после прогремевших взрывов

23 июня, 14:20
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Метро Харькова приостановило работу. Обложка © Freepik / mario_luengo

Метро Харькова приостановило работу. Обложка © Freepik / mario_luengo

В Харькове остановлено движение поездов в метрополитене после того, как в городе прогремела серия взрывов и начались перебои с электричеством. Об этом говорится в телеграм-канале Харьковского метрополитена.

"Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена. Все станции сейчас работают исключительно в режиме укрытия. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно", — отмечается в тексте.

Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги

Напомним, в Харькове на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы после сегодняшней атаки ВСУ на Севастополь, в результате которой погибло пять человек, свыше 120 пострадали. Также накануне и прошедшей ночью в городе фиксировались прилёты, сообщал мэр Харькова Игорь Терехов. Одна авиабомба попала в производственное предприятие, уточнял он.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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