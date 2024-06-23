Взрывы прогремели в Киеве на фоне воздушной тревоги
Несколько взрывов раздалось в украинской столице на фоне воздушной тревоги в ночь на 23 июня. Об этом сообщил местный телеканал "Суспільне".
Информацию подтвердили и в областной военной администрации Киевской области. Пресс-служба ОВА сообщила, что в городе сработали системы ПВО. Спустя 20 минут после взрывов воздушную тревогу отменили.
Ранее Life.ru сообщал, что взрывы несколько часов назад прогремели и в Харькове. Сначала говорилось о четырёх прилётах, но затем их число увеличилось.
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