Украинские власти прокомментировали новости о взрыве на киевской ТЭЦ

Руководство Украины выступило с опровержением информации о взрыве на киевской ТЭЦ, которая раньше появилась в некоторых украинских СМИ. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале столичной администрации.

"Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке. Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности", — сказано в публикации.

Администрация столицы Украины призвала прессу внимательнее проверять информацию на достоверность перед публикацией. В противном случае, по словам властей города, может возникнуть "колоссальный риск для работы станций и их персонала".

В украинских пабликах появилась информация о том, что на ТЭЦ в Киеве произошёл взрыв несколькими часами ранее. Тогда каналы публиковали фото с места событий.