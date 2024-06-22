ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 июня, 14:22

Украинские власти прокомментировали новости о взрыве на киевской ТЭЦ

Руководство Украины выступило с опровержением информации о взрыве на киевской ТЭЦ, которая раньше появилась в некоторых украинских СМИ. Соответствующее заявление опубликовано в телеграм-канале столичной администрации.

"Все ТЭЦ Киева работают в штатном режиме, в частности, осуществляются работы по подготовке к отопительному сезону. Все технологические и ремонтные процессы производятся в штатном порядке. Информация о якобы взрыве на энергообъекте не соответствует действительности", — сказано в публикации.

Администрация столицы Украины призвала прессу внимательнее проверять информацию на достоверность перед публикацией. В противном случае, по словам властей города, может возникнуть "колоссальный риск для работы станций и их персонала".

В украинских пабликах появилась информация о том, что на ТЭЦ в Киеве произошёл взрыв несколькими часами ранее. Тогда каналы публиковали фото с места событий.

На Украине сообщили о серьёзном повреждении трёх ТЭЦ
На Украине сообщили о серьёзном повреждении трёх ТЭЦ

А во Львовской области Украины после взрыва вспыхнуло пламя на объекте энергетической инфраструктуры. О пожаре сообщил председатель областной администрации. При этом сирены воздушной тревоги в момент удара молчали.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Viktor Bondarenko

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • СМИ
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров