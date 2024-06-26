Российских военных, накануне возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Судя по видео, которое публикует телеканал "Звезда", они прилетели в столицу на военно-транспортных самолётах.

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Видео © Телеканал "Звезда"

На борту Ил-76 на родину вернулись 90 солдат. В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую помощь, в том числе психологическую.