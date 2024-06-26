Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву
Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ приземлился в России
Российских военных, накануне возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Судя по видео, которое публикует телеканал "Звезда", они прилетели в столицу на военно-транспортных самолётах.
Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Видео © Телеканал "Звезда"
На борту Ил-76 на родину вернулись 90 солдат. В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую помощь, в том числе психологическую.
Накануне стало известно, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. При возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).