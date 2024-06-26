Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июня, 05:20

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву

Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ приземлился в России

Российских военных, накануне возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Судя по видео, которое публикует телеканал "Звезда", они прилетели в столицу на военно-транспортных самолётах.

Российских военнослужащих, возвращённых из украинского плена, доставили в Москву. Видео © Телеканал "Звезда"

На борту Ил-76 на родину вернулись 90 солдат. В Москве военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны. Всем им оказывают необходимую помощь, в том числе психологическую.

Накануне стало известно, что Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. При возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ).

"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена
"Я в России": Минобороны показало видео возвращения российских бойцов из плена
Обложка ©

Телеканал "Звезда"

Иван Косицын
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров