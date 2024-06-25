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Регион
25 июня, 18:37

Россия вернула из украинского плена 90 военных

Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 90 на 90

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"25 июня текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что при возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Российским военным сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят их в Москву для прохождения лечения и реабилитации.

Никита Никонов
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