Россия вернула из украинского плена 90 военных
Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 90 на 90
Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. Об этом сообщает Минобороны РФ.
"25 июня текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны уточнили, что при возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ). Российским военным сейчас оказывается медицинская и психологическая помощь. Самолётами военно-транспортной авиации ВКС РФ доставят их в Москву для прохождения лечения и реабилитации.