Россия вернула из украинского плена 90 военных

Россия и Украина провели обмен военнопленными в формате 90 на 90. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"25 июня текущего года в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность. Взамен переданы 90 военнопленных ВСУ", — говорится в сообщении ведомства.