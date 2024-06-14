Москалькова опубликовала список 430 украинских пленных для обмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 430 пленных украинских военных, готовых вернуться домой по обмену. Она обратилась к украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой оказать содействие в активизации обменных процессов.
"Публикую список украинских военнослужащих, которые готовы в ближайшее время вернуться домой, если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных. Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию", — написала омбудсмен в телеграм-канале.
Напомним, последний обмен пленными Россия и Украина провели 31 мая, тогда домой вернулись 75 наших парней. Но до этого случился длительный перерыв в обменном процессе — с 31 января. Как рассказала ранее омбудсмен Татьяна Москалькова, обмены не проводились несколько месяцев из-за надуманных требований Украины.
ТАСС / АР