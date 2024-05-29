Москалькова: Обмены пленными остановлены уже несколько месяцев по вине Киева
Обмены пленными между Москвой и Киевом не проводятся уже несколько месяцев — всё из-за надуманных требований Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала она на выездном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и Комитета по контролю.
Ранее Москалькова уже обращалась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, призвав его посодействовать в ускорении процесса обмена военнопленными, так как киевские власти не хотят забирать своих солдат из России. Всего речь идёт о 500 украинцах.
Напомним, что о последнем обмене пленными сообщалось 31 января 2024 года. На родину из плена ВСУ вернулись 195 российских военнопленных, киевской стороне было передано аналогичное число бойцов. Этот обмен состоялся после крушения российского Ил-76, перевозившего 65 украинских военнопленных. ВСУ сбили воздушное судно из ЗРК, зная при этом, что на борту были их товарищи.
После этого в апреле состоялся только обмен телами погибших: РФ получила 36 своих павших солдат, а Киев — тела 140 военнослужащих.