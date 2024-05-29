Москалькова: Обмены пленными остановлены уже несколько месяцев по вине Киева

Обмены пленными между Москвой и Киевом не проводятся уже несколько месяцев — всё из-за надуманных требований Украины. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"К сожалению, несколько месяцев из-за Украины, которая постоянно выставляет новые, надуманные требования, обмены приостановлены", — сказала она на выездном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества и Комитета по контролю.

Ранее Москалькова уже обращалась к украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, призвав его посодействовать в ускорении процесса обмена военнопленными, так как киевские власти не хотят забирать своих солдат из России. Всего речь идёт о 500 украинцах.