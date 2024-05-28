Украинские пленные просят не включать их в списки на обмен

Украинские военнопленные просят не включать их в списки на обмен. Об этом сообщил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.

"Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки", — приводит слова парламентария РИА "Новости".

По словам Водолацкого, пленные опасаются репрессий со стороны киевского режима.