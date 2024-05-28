Украинские пленные просят не включать их в списки на обмен
Водолацкий: Украинские пленные просят не включать их в обменный фонд
Украинские военнопленные просят не включать их в списки на обмен. Об этом сообщил депутат Госдумы, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР Виктор Водолацкий.
"Бойцы украинские, которых повылавливали на улицах, отправили на передовую, сдаются в плен и не хотят, чтобы их включали обменные списки", — приводит слова парламентария РИА "Новости".
По словам Водолацкого, пленные опасаются репрессий со стороны киевского режима.
Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов вручил паспорт РФ украинцу Ананьеву, который сдался в плен в прошлом году. Мужчина просил не включать его в обменный фонд и дать ему возможность стать гражданином России. Украинский военнопленный обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.
ТАСС / Александр Полегенько