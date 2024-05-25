"Билет в жизнь": Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военному, попросившему о гражданстве

Украинский военный Александр Ананьев стал гражданином России. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления по военно-политической работе Минобороны РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов. Он опубликовал в своём телеграм-канале видео, как вручает Ананьеву российский паспорт.

Командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов вручил российский паспорт украинскому военному Александру Ананьеву. Видео © Telegram / Апти Алаудинов "АХМАТ"

Алаудинов рассказал, что украинский военный сдался в плен в 2023 году, это произошло на западной окраине Клещеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам командира спецназа "Ахмат", Ананьев просил не включать его в обменный фонд и дать ему возможность стать гражданином России. Тогда украинский военнопленный обратился к президенту РФ Владимиру Путину с соответствующей просьбой.

"Я хочу показать паспорт гражданина России, сегодня мы его вручаем товарищу Ананьеву. Сегодня он для нас не является ни военнопленным, ни врагом, это — гражданин РФ", — пояснил Алаудинов.

Ананьев поблагодарил Путина и Алаудинова и всех, кто помог ему сменить гражданство. Военный отметил, что постарается честным трудом заслужить звание российского гражданина. По его словам, это настоящий "билет в жизнь".