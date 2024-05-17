Военный эксперт описал судьбу солдат ВСУ после попадания в российский плен

После попадания в плен украинских солдат допрашивает контрразведка. Если пленный не совершал военных преступлений, то его меняют или планируют отправить домой после завершения конфликта. Об этом рассказал военный эксперт, политолог Алексей Живов.

"Когда человек попадает в плен, он проходит мероприятия, беседы с сотрудником контрразведки. Выясняются обстоятельства того, как он попал на службу: сам или был мобилизован, совершал ли он военные преступления. Если человек ни в чём не замешан, его отправляют в такую зону заключения военнопленных, где он содержится в соответствии со всеми нормами международного гуманитарного права до момента обмена", — рассказал Живов в беседе с "Лентой.ру".

Он отметил, что пленный имеет право подать прошение об убежище, чтобы не возвращаться на фронт. Но опять же, добавил эксперт, это бойцу позволят сделать после выяснения всех обстоятельств. Если окажется, что солдат убивал мирных жителей, то о таких "льготах" ему не стоит мечтать, добавил политолог.

По словам Живова, сейчас в плену в России находится несколько десятков тысяч бойцов ВСУ. Он отметил, что после завершения конфликта и возвращения на родину преследование со стороны России им не грозит.