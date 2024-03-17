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17 марта, 11:15
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Пасынок главкома ВСУ попросил у Путина российский паспорт

Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского Иван попросил гражданство РФ у президента Владимира Путина. Он неоднократно признавался в любви нашей стране, а сейчас заявил, что с удовольствием принял бы участие в голосовании на выборах президента России, если бы у него был паспорт.

Пасынок главкома ВСУ попросил у Путина российский паспорт. Видео © Telegram / rt_russian

"На этой волне я прошу президента Российской Федерации сделать меня гражданином Российской Федерации", — сказал Иван Сырский в эфире RT.

Он живёт в Австралии, куда переехал вместе с братом и матерью после развода родителей. Отсутствие российского паспорта не остановило его от участия в гуляниях у Генконсульства РФ в Сиднее, где россияне голосовали на выборах президента и это же отмечали.

Ранее Иван Сырский поздравил РФ со взятием Авдеевки. После очередного триумфа Армии РФ он пришёл в российское генконсульство в футболке с буквой Z — символом специальной военной операции (СВО) — и казацкой папахе и произнёс: "Слава России!"

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Telegram / AussieCossack

Андрей Бражников
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