Москва и Киев обменялись телами погибших бойцов по формуле "32 на 254"
Депутат Саралиев: Россия вернула тела 32 военнослужащих, погибших на СВО
Россия вернула тела 32 военных, погибших в зоне спецоперации. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.
По его словам, Украина вернула себе тела 254 военнослужащих. Другие подробности не приводятся. Минобороны России же официально об обмене телами погибших участников боевых действий пока не сообщало.
Как ранее рассказывал Life.ru, 31 мая Россия и Украина совершили первый с января обмен военнопленными. Стороны получили по 75 военнослужащих, посреднические усилия в этом оказали Объединённые Арабские Эмираты. Уже ночью наши бойцы прибыли на родину.
ТАСС / Александр Река