Москва и Киев обменялись телами погибших бойцов по формуле "32 на 254"

Россия вернула тела 32 военных, погибших в зоне спецоперации. Об этом РБК сообщил депутат Госдумы, представитель парламентской координационной группы по вопросам СВО Шамсаил Саралиев.

По его словам, Украина вернула себе тела 254 военнослужащих. Другие подробности не приводятся. Минобороны России же официально об обмене телами погибших участников боевых действий пока не сообщало.



