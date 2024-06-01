Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ приземлился в России
"Известия": Спецборт доставил на родину 75 освобождённых из плена военных
Спецборт авиации доставил на родину 75 российских военных, освобождённых из украинского плена. Кадры возвращения бойцов опубликовала газета "Известия".
Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ приземлился в России. Обложка © Telegram / IZ.RU
По возвращении в Россию освобождённые военные поделились своими эмоциями. Они признались, что очень рады наконец оказаться дома, на родине.
"Мечтал сына увидеть, обнять, поцеловать", — рассказал один из военнослужащих.
Напомним, в пятницу, 31 мая, Россия и Украина совершили первый с января обмен пленными по схеме 75 на 75. Как уточнили в Минобороны РФ, при возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.
Telegram / IZ.RU