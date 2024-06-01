Самолёт с освобождёнными из плена военными ВС РФ приземлился в России

По возвращении в Россию освобождённые военные поделились своими эмоциями. Они признались, что очень рады наконец оказаться дома, на родине.

"Я полгода жил с тёщей, так что плен — это ерунда": Появилось видео возвращения на родину бойцов ВС РФ

"Я полгода жил с тёщей, так что плен — это ерунда": Появилось видео возвращения на родину бойцов ВС РФ

Напомним, в пятницу, 31 мая, Россия и Украина совершили первый с января обмен пленными по схеме 75 на 75. Как уточнили в Минобороны РФ, при возвращении российских военных из плена посредническое участие гуманитарного характера оказали Объединённые Арабские Эмираты.